Konfettiplatz macht seinem Namen alle Ehre

Ausgelassene und fröhliche «Chaischter Strossefasnacht»

«heiss, heisser – Chaischte» lautet das diesjährige Kaister Fasnachtsmotto. Wen wundert es, dass da auch die Sonne am Fasnachtssonntag tüchtig mitmischte.

Susanne Hörth

Es lag nicht nur an der wärmenden Sonne, dass am Sonntagnachmittag auf dem Kaister Joggeliplatz viele Leute ins Schwitzen gerieten. Die gute Stimmung sorgte ebenfalls dafür. Angeführt von der Guggenmusik «Chaischter Prototype» startete der kleine, aber feine Fasnachtsumzug um kurz nach 13.30 Uhr. Dem Elferrat und den Haldejoggelis folgten die Burgdorfhexen Kaisten. Dieses Jahr auch dabei war die Feldschützengesellschaft. Der Verein feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen und machte darauf bereits jetzt mit einem grossen Umzugswagen und Schnitzelbank-Versen aufmerksam. Nach dem Umzug folgten die Bühnendarbietungen. Die Bühne zum Glühen brachten die 60 Mädchen und Buben der Kaister Kindergärten. Als kleine Tüüfelis kamen sie direkt aus Haldejoggelis-Tüüfels-Chuchi. Ihr Lied mit passender Choreografie sorgte für viel Begeisterung.

Eingelassen in den Strassenbelag im Mitteldorf sind grosse Konfetti. Sie verschwanden am Sonntag unter hohen Schichten von echten Papier-Konfetti.

In den Schnitzelbänken wurde das eine oder andere Dorfgeschehen mit spitzer Zunge in Erinnerung gerufen.

Die «Konfettischisser» meinten zur Kaister Gastroszene:

Wie semer doch froh gsi, wo mer die tolli Nachricht erfahre händ.

S’Warteck chunt weder i neui Händ.

Oder öpe doch ned ganz so neui Händ?

De Hasan und Familie send weder do,

chasch also ändlech weder vernüftig go ässe go.

Zu Neueröffnig hämer welle telefoniere

Doch do chasch no lang probiere.

«Der Aschluss ist nicht vergeben», hets gheisse.

Was esch denn das für e sch…

Fazit: in Ittenthal muesch immer Bargälde debi ha

Und in Chaischte muesch zum Reserviere Rauchzeiche zieh la.

Der Frauenturnverein beäugte kritisch die Pflanzentröge im Mitteldorf:

Of em Begegnigsplatz mache sech jetz Tröög met Strücher breit, au debi hetts e Setzglägeheit. Wemmer sech dört nederloot, nache eme Erholigspäusle dänn weder ufstoht, bruchts Vorsecht ond Muet, dass eim sPoschtauto bem verbifahre, et öberfahre tuet.