Konfetti, Spiel und Spass

Der Saal fasnächtlich geschmückt, die Helferinnen in Küche und Saal parat. Punkt 14 Uhr stürmten die ersten Fasnachtsnarren herein. Rund 110 Kinder sorgten mit ihrem Lachen und Herumhopsen an der Kinderfasnacht in Mumpf für gute Stimmung.

Bei Martina durften die kleinen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler Musikwünsche anbringen und es wurde ausgelassen getanzt. Herrlich dieses Gewusel aus kleinen und grösseren Fasnachtsnarren! A n verschiedenen Ständen konnten die Kinder ihr Glück versuchen und wurden mit Süssigkeiten und bunten Stiften für ihren Einsatz belohnt. Die Erwachsenen tanzten zusammen mit den Kindern oder genossen es, mit anderen Eltern am Tisch zu sitzen und dem bunten Treiben zuzusehen. Den ganzen Nachmittag konnten sich alle am Buffet bedienen: Es gab Wienerli, Kuchen und Getränke. Diese «Ru ndu m-Ver pf leg u ng » wurde von allen sehr geschätzt.

Fleissige Helferinnen und Helfer

Dank sehr vieler Helferinnen und Helfern war auch das letzte Konfetti bereits um 18 Uhr weggeputzt.

Die Frauengemeinschaft bedankt sich bei allen, die es möglich machen, so einen grossen Anlass zu organisieren: den Helferinnen und Helfern vor, am und nach dem Anlass und auch den Kuchenbäckerinnen.

«Ein herzliches Danke auch an alle, die unsere Kinderfasnacht besucht haben. Es ist grossartig, dass wir jedes Jahr so viele Besucher aus nah und fern haben. Deshalb heisst das für uns: Auch 2027 werden wir wieder eine Kinderfasnacht anbieten. Ideen für neue Angebote sind schon vorhanden. Lasst euch überraschen!», so die Organisatoren des fröhlichen Anlasses. (mgt)