Kollision mit Landstrassen-Kreisel

  09.12.2025 Fricktal
Landstrassen-Kreisel unweit des Widmatthofs: Hier kam es zum Unfall. Foto: zVg
Automobilistin verliert Kontrolle

Zwischen Möhlin und Wallbach kam es am Samstagmorgen kurz nach 10 Uhr zu einem Selbstunfall beim Landstrassen-Kreisel unweit des Widmatthofs (Ortsgebiet Zeiningen).

Eine Automobilistin, aus Fahrtrichtung Möhliner Höhe ...

