Kollision auf der Rheinfelder Kohlplatzkreuzung fordert zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr. Eine 49-jährige Lenkerin eines weissen Audis fuhr von Möhlin kommend und beabsichtigte, links in Richtung A3 abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 23-jährige Automobilistin von Rheinfelden herkommend geradeaus in Richtung Möhlin. Da beide Lenkerinnen das Rotlicht missachteten, kam es im Kreuzungsbereich zu einer heftigen Kollision. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Beide Lenkerinnen wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mgt/nfz)