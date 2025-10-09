Kohler und Geiss wollen Gemeindepräsident werden

Als Vizepräsidentin kandidiert die bereits gewählte Gemeinderätin Sandra Pfaffen (1973, ...

Der bereits gewählte Gemeinderat Alex Kohler (1968, parteilos) sowie Andreas Geiss (1974, parteilos, neu) kandidieren für das Amt des Gemeindepräsidenten in Zeiningen.

Der bereits gewählte Gemeinderat Alex Kohler (1968, parteilos) sowie Andreas Geiss (1974, parteilos, neu) kandidieren für das Amt des Gemeindepräsidenten in Zeiningen.

Als Vizepräsidentin kandidiert die bereits gewählte Gemeinderätin Sandra Pfaffen (1973, parteilos).

Für den noch offenen Sitz im Gemeinderat, für die Amtsperiode 2026/29, sind die Kandidaturen von Thomas Börlin (1960, Gruppe für ein steuerlich attraktives Zeiningen, neu) und Andreas Geiss eingegangen. Der 2. Wahlgang findet am 30. November 2025 statt. (nfz)