Kohler und Geiss wollen Gemeindepräsident werden

  09.10.2025 Zeiningen

Der bereits gewählte Gemeinderat Alex Kohler (1968, parteilos) sowie Andreas Geiss (1974, parteilos, neu) kandidieren für das Amt des Gemeindepräsidenten in Zeiningen.

Als Vizepräsidentin kandidiert die bereits gewählte Gemeinderätin Sandra Pfaffen (1973, ...

