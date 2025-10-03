Künstlerin-Gespräch im Haus Salmegg

BADISCH RHEINFELDEN. Im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden läuft noch bis am 9. November die Ausstellung «Konstellation Trinational». Die Fotografin Françoise Saur aus Wintzenheim bei Colmar spricht heute Freitag, 3. Oktober, ab 16 Uhr, über ihr Werk und kann befragt ...

BADISCH RHEINFELDEN. Im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden läuft noch bis am 9. November die Ausstellung «Konstellation Trinational». Die Fotografin Françoise Saur aus Wintzenheim bei Colmar spricht heute Freitag, 3. Oktober, ab 16 Uhr, über ihr Werk und kann befragt werden. Sie zeigt klassisch-subtile Farb- und Schwarzweissarbeiten. Das Gespräch wird in deutscher Sprache geführt – mit französischen Einschlüssen – und moderiert von der Kuratorin Susanne Meier-Faust. Das grenzüberschreitende Projekt wird durch den Begegnungsfonds der Hochrheinkommission gefördert. (mgt)

Öffnungszeiten der Ausstellung: freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr.