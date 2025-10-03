Immobilien
Künstlerin-Gespräch im Haus Salmegg

  03.10.2025 Badisch Rheinfelden

BADISCH RHEINFELDEN. Im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden läuft noch bis am 9. November die Ausstellung «Konstellation Trinational». Die Fotografin Françoise Saur aus Wintzenheim bei Colmar spricht heute Freitag, 3. Oktober, ab 16 Uhr, über ihr Werk und kann befragt ...

