Am vergangenen Wochenende wurde im Haufgarten in Eiken die Saison 2026 des Fricktalischen Reiterclubs eröffnet. Nicole Bruhin aus Frick erreichte in der kombinierten Prüfung B1 mit Laudanos den 4. Schlussrang.

Unter der Leitung von OK-Präsidentin Bianca Corti aus Herznach konnte ein erfolgreicher Anlass mit motivierten Reiter-Pferde-Paaren und idealen Bedingungen durchgeführt werden. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und so fanden sich dann auch viele Zuschauer im Haufgarten ein, was zu einer tollen Atmosphäre beitrug. Der CC besteht aus drei Disziplinen. Als erstes findet eine Dressurprüfung statt, später wird ein Springparcours mit fallenden Hindernissen bestritten im Anschluss wird ein Parcours im Gelände absolviert, in dem über eine Strecke von fast zwei Kilometern feste Sprünge überwunden und der Teich durchquert werden müssen. Als «Königsdisziplin der Reiterei» bezeichnet, erfordert die Teilnahme am CC vielseitiges Talent, um die gestellten Anforderungen erfolgreich meistern zu können.

Auch fand dieses Jahr wieder das «Pony Jump and Run» statt, in dem Ponys an der Hand von Erwachsenen und Kindern durch einen Parcours geführt wurden. So können auch die Kleinsten ihr Können unter Beweis stellen und für Zuschauerinnen und Zuschauer bietet es eine freudige Unterhaltung.

Als Sieger der Prüfungen gingen folgende Paare hervor: in der Kombinierten Prüfung (Spring- und Geländeparcours) KP B1 Jenny Schindler aus Einsiedeln mit Donna Assucera CH, im B1 der unerfahrenen Reiter Michelle Martin aus Zürich mit Klea von der Breiten CH

– ihr erstes CC überhaupt – und im B1 für erfahrene Reiter Andrea Widmer-Streuli aus Schleitheim mit Gambit Schueracher. Im B1 Juniorscup von B&M Lia Schadegg aus Salez mit Theo Jackson, im B2 Viktoria Wächter aus Baar mit Starlette de Lully und im B2 U25 Corina Bodmer aus Esslingen mit Chiara Lolita. Im Pony Jump and Run Kids platzierten sich Ida Albiez mit Hermine VI und in den Erwachsenen Anna Kohler mit Diana auf dem 1. Schlussrang.

Aus der Region platzierte sich Nicole Bruhin aus Frick mit Laudanos in der kombinierten Prüfung B1 auf dem 4. Schlussrang. Das OK gratuliert allen Teilnehmern zu diesen Leistungen und bedankt sich herzlich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben. Ein besonderer Dank gebührt dabei den Seniorinnen und Senioren, die Jahr für Jahr wichtige Unterstützung leisten sowie an L. Liechti für das zur Verfügung stellen des zusätzlichen Landstücks, welches ermöglichte, die Cross-Strecke erheblich zu erweitern. (mgt)