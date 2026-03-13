Klingende Bühnenerfahrungen

Das Musikschulkonzert in Eiken bot dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Kinder und Jugendliche präsentierten ihr musikalisches Können auf verschiedenen Instrumenten. Von Anfängerinnen und Anfängern bis hin zu fortgeschrittenen ...

Musikschulkonzert in Eiken

Das Musikschulkonzert in Eiken bot dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Kinder und Jugendliche präsentierten ihr musikalisches Können auf verschiedenen Instrumenten. Von Anfängerinnen und Anfängern bis hin zu fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern standen zahlreiche junge Musiker auf der Bühne.

Zu hören waren unter anderem Stücke für Klavier, Geige, Horn, Gitarre und Querf löte. Die Beiträge reichten von ersten kurzen Lernstücken bis zu anspruchsvolleren Werken. Das Publikum verfolgte die Auftritte aufmerksam und belohnte die jungen Talente nach jedem Beitrag mit herzlichem Applaus.

Das Konzert zeigte eindrucksvoll, mit wie viel Engagement und Freude die Kinder und Jugendlichen musizieren. Es war eine wertvolle Gelegenheit, Bühnenerfahrungen zu sammeln und das Können vor Publikum zu präsentieren. (mgt)