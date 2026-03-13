Immobilien
Klingende Bühnenerfahrungen

  13.03.2026 Eiken
Hornschüler mit dem Lied «Bruder Jakob».
Musikschulkonzert in Eiken

Das Musikschulkonzert in Eiken bot dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Kinder und Jugendliche präsentierten ihr musikalisches Können auf verschiedenen Instrumenten. Von Anfängerinnen und Anfängern bis hin zu fortgeschrittenen ...

