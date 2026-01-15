Kleine Dorfmusik in der grossen Stadt

Die Basler Versicherungsbranche traf sich am Dreikönigstag zum jährlichen Insurance Dinner. Als Special Guest geladen war in diesem Jahr die Musikgesellschaft Eiken.

Dass ein Dorfverein vom Land in die grosse Stadt eingeladen wird und im Volkshaus auf der gleichen Bühne musizieren darf wie in diesem Jahr Stephanie Heinzmann oder Sportfreunde Stiller, ist nicht nur eine Ehre, sondern bleibt dem Verein als unvergessliches Erlebnis. Zustande gekommen ist dieses einmalige Engagement durch die Umstände, dass Martin Jara, der Vorsitzende des «Verein Basler Versicherungsgesellschaften » (VBVG), anlässlich des Insurance Dinners den Taktstock seinem Nachfolger Christian Conti übergab. So standen auch Anlass und Rede unter dem Motto «Intakt im Takt».

Es gibt durchaus Parallelen in der Führung eines Unternehmens sowie eines Vereins durch den Dirigieren. Sowohl ein CEO wie auch ein Dirigent müssen verschiedene Gruppen zu einem Ganzen zusammenführen, das Beste aus allen herausholen und dafür sorgen, dass man im Takt bleibt.

So hatte Martin Jara, CEO Helvetia Baloise, für seine Rede anlässlich des Insurance Dinners Markus Würsch, Dirigent der MG Eiken, eingeladen, zusammen mit seinem Verein dem Publikum ein paar Grundsätze des Dirigierens näher zu bringen.

Die musikalischen Einschübe gaben der Rede eine besondere Note und das Zusammenspiel der MG Eiken mit Martin Jara fand grossen Anklang und wurde von allen Seiten gelobt.

So reiste die Musikgesellschaft spät in der Nacht mit Instrumentenkoffern voller Erinnerungen zurück aufs Land und der Überzeugung, dass die Stadt auch für einen kleinen Verein nicht zu gross ist. (mgt)