Kleindöttingen: Person durch mehrere Schüsse verletzt

In einem Lebensmittelgeschäft in Kleindöttingen wurde ein Mann durch mehrere Schüsse verletzt. Der unbekannte Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Samstagabend kam es gegen 18.45 Uhr zu einer Schussabgabe im türkischen Lebensmittelladen Alfa Market in Kleindöttingen. Dabei wurde ein Angestellter an beiden Beinen verletzt und musste in Spitalpflege verbracht werden, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Der mutmassliche Schütze konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndung noch nicht identifiziert und festgenommen werden. Gemäss aktuellem Erkenntnisstand ergriff er nach der Auseinandersetzung die Flucht.



So sieht der Gesuchte aus

Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 35 Jahre alt, zirka 160 bis 170 cm gross, schwarze kurze Haare, Bart. Er trug eine schwarze Jacke sowie grüne Hosen.



Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe dieses Schusswaffeneinsatzes werden durch die Kantonspolizei Aargau ermittelt. Die Spurensicherung lief bis nach Mitternacht. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete ein Verfahren.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen oder Videoaufnahmen gemacht haben oder Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommando Aargau (062 835 81 81/kapitaldelikte.kripo@kapo.ag.ch ) zu wenden. (mgt)