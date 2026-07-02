Klein, geschichtsträchtig und nah am Rhein

Die NFZ-Schatzsuche führt in diesem Jahr durch Mumpf. Wer durch Mumpf geht, spürt rasch: Hier ist Geschichte nicht Kulisse, sondern Teil des Alltags.

Mumpf ist eine jener Fricktaler Gemeinden, die ihre Stärke nicht aus der Grösse, sondern aus ihrer Lage und ihrem Charakter beziehen. Das Dorf liegt direkt am Rhein und zieht sich zwischen Fluss und Jurahang als langes Siedlungsband durch die Landschaft. Gerade diese enge Verbindung von Wasser, Dorfkern und Natur gibt Mumpf seinen eigenen, unverwechselbaren Rhythmus.

Wer durch Mumpf geht, spürt rasch: Hier ist Geschichte nicht Kulisse, sondern Teil des Alltags. Die Pfarrkirche St. Martin erinnert an die lange Vergangenheit des Ortes; ihre Ursprünge reichen weit zurück. Auch archäologische Funde zeigen, dass das Gebiet seit Jahrtausenden besiedelt ist. Mumpf war lange Zeit geprägt von Landwirtschaft, Fischfang und der Flösserei auf dem Rhein, später machten Solebäder das Dorf sogar zum Kurort.

Heute präsentiert sich Mumpf als wohnliche Gemeinde mit rund 1’600 Einwohnerinnen und Einwohnern, guten Verkehrsanbindungen und einer Lage, die sowohl Ruhe als auch Nähe zu den Zentren des Fricktals und der Region Basel bietet. Wer hier lebt, findet Überschaubarkeit, Dorfgemeinschaft und den Rhein unmittelbar vor der Haustür.

Mumpf ist damit ein Dorf mit Bodenhaftung und Weitblick: verwurzelt in seiner Geschichte, geprägt von seiner Landschaft und offen für die Zukunft. Gerade diese Mischung macht die Gemeinde zu einem lebens- und liebenswerten Ort im Fricktal.