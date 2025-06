Klares Ja in Stein zum Millionenkredit für den Ausbau der Wasserversorgung

Bis fast Mitternacht dauerte die Gemeindeversammlung in Stein. Alle Sachgeschäfte wurden genehmigt.

An der Steiner Gemeindeversammlung nahmen am Donnerstagabend 146 von insgesamt 1616 Stimmberechtigten teil. Sämtliche Anträge des Gemeinderates wurden durch den Souverän deutlich angenommen. Dazu gehörte unter anderem der Verpflichtungskredit in Höhe von 11,2 Millionen Franken für den Ausbau der Wasserversorgung. Er wurde mit 127 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Ohne Gegenstimmen mit 134 Ja-Stimmen wurde das ebenfalls zum Traktandum Wasserversorgung gehörende Vertragswerk über die gemeinsame Nutzung von Anlagen und Leitungen für die Trinkwasserversorgungen Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein angenommen. Die Erhöhung der Verbrauchsgebühr pro m3 Trinkwasser von CHF 0.60 auf CHF 1.20 ab Beginn der Abrechnungsperiode vom 1. Oktober 2025 wurde ebenfalls deutlich genehmigt.

Mit grosser Mehrheit wurden weiter auch die 1,45 Millionen Franken für die Finanzierung von Infrastrukturen der Kantonsschule Stein für die kommunale Nutzung durch die Dorfvereine genehmigt sowie 300000 Franken für den kommunalen Beitrag an die Bushaltestelle Kantonsschule angenommen. Ja sagte die Versammlung auch zu den 1,069 Millionen Franken für die Neugestaltung des Vorplatzes Saalbau. (mgt/nfz)

Ausführlicher Bericht in der nächsten Printausgabe