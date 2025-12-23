Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Klangvoll

  23.12.2025 Herznach-Ueken
Besinnliche Stimmung in der katholischen Kirche von Herznach. Foto: zVg
Besinnliche Stimmung in der katholischen Kirche von Herznach. Foto: zVg

Adventskonzert im Staffeleggtal

Am 3. Adventssonntag lud der Gemischte Chor Staffeleggtal zum Adventskonzert in die Kirche in Herznach ein. Unter der Leitung von Margit Klusch durften die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches und besinnliches Konzert geniessen. Heloise ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote