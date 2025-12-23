Am 3. Adventssonntag lud der Gemischte Chor Staffeleggtal zum Adventskonzert in die Kirche in Herznach ein. Unter der Leitung von Margit Klusch durften die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches und besinnliches Konzert geniessen. Heloise ...

Adventskonzert im Staffeleggtal

Am 3. Adventssonntag lud der Gemischte Chor Staffeleggtal zum Adventskonzert in die Kirche in Herznach ein. Unter der Leitung von Margit Klusch durften die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches und besinnliches Konzert geniessen. Heloise Clifford begleitete den Chor am Klavier. Das Konzert wurde mit dem Adventsjodler von Lorenz Maierhofer eröffnet. Es folgten bekannte schöne und besinnliche Adventslieder. Der erste Teil enthielt neuere Lieder, welche auf die kommende Weihnachtszeit einstimmten. Das Volkslied: «Maria durch ein Dornwald ging», und das bekannte Lied von Georg Friedrich Händel: «Tochter Zion» standen für die bekanntesten Volksweisen. Die junge Sängerin Vanessa Hauenstein gewann die Herzen der Konzertbesucher mit zwei bekannten, aktuellen Weihnachtsliedern aus dem englisch-amerikanischen Sprachraum. Mit diesen Liedern wurde eine Brücke geschlagen zwischen altbekannten und neuzeitlichen Advents-Weihnachtsliedern.

Das Publikum hatte wie immer an den Konzerten des Chores die Gelegenheit mitzusingen. Der Co-Präsident des Gemischten Chors Staffeleggtal, Roland Baschnagel, bedankte sich bei den zahlreichen Konzertbesuchern und lud nach dem Konzert zum Apéro ein mit Glühwein und Lebkuchen. Und so manches Gespräch entstand am wärmenden Feuer vor der Kirche, trotz sehr kaltem Wind. (mgt)