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Kirchgemeinden Kaisten und Ittenthal wollen fusionieren

  15.05.2026 Kaisten
Kirchgemeinden Kaisten und Ittenthal wollen die Zukunft proaktiv angehen.
Kirchgemeinden Kaisten und Ittenthal wollen die Zukunft proaktiv angehen.

Schon länger arbeiten die beiden Kirchgemeinden gut zusammen. Nun sollen mit der Fusion die Kräfte gebündelt und die Zukunft proaktiv angegangen werden. Informationsanlässe sind bereits geplant. Die Urnenabstimmung ist für den 27. September 2026 geplant.

In Kaisten wird zudem am ...

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