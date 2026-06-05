Kirche Bözen wie weiter?

Um die Zukunftsfrage der reformierten Kirche Bözen zu diskutieren, lädt die Kirchenpflege am Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr, zu einem Informations- und Diskussionsabend, moderiert von Marcel Hauser (langjährige Berater der Landeskirche) ins Kirchgemeindehaus ein. (mgt)

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