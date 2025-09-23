Immobilien
Kaisten hat wieder eine Kulturkommission

  23.09.2025 Kaisten
Zur gelebten Kultur in Kaisten gehören unter anderem auch die beiden Heimatwege, Kulturtag, Fasnacht, Adventsfenster und vieles mehr.
Sorge tragen zum vorhandenen Kulturangebot und neue Ideen umsetzen, das sind die Ziele der neu gegründeten Kulturkommission «KiK». Die Bevölkerung ist nach wie vor eingeladen, sich mit Ideen bei der zuständigen Gemeinderätin zu melden.

Susanne ...

