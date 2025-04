Im Wald bei Obermumpf fand eine Drittperson ein Auto auf dem Dach liegend. Der Lenker war nicht vor Ort. Er befand sich bereits im Spital und bemerkte die Suchaktion nicht. Am Samstag um 11.30 Uhr meldete eine Drittperson der Kantonalen Notrufzentrale, dass im Wald in Obermumpf ein weisses Auto auf dem Dach liege. Es seien keine Personen vor Ort. Die ausgerückten Polizeipatrouillen der Regionalpolizei Oberes Fricktal und der Kantonspolizei fanden den weissen Ford und suchten sofort nach dem Fahrer. Dabei wurde auch ein Polizeihund eingesetzt, um den möglicherweise verletzten Fahrer aufzufinden. Rund eine Stunde später traf die Ehefrau des Lenkers an der Unfallstelle ein und gab an, dass sie ihren Mann ins Spital gefahren hatte. Von dem Polizeiaufgebot bekamen der Lenker und seine Ehefrau nichts mit. Der 45-jährige Ford-Fahrer verletzte sich am Kopf und Arm. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Wie es dazu kam, dass der Ford von der Strasse abkam, klärt die Kantonspolizei Aargau derzeit ab. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag. (mgt)