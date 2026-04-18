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Keine Zander mehr auf der Schönegg

  18.04.2026 Mumpf
Der Zanderverkauf auf der Schönegg endet. Die Söhne Maik (von links), Jannis und Sven zusammen mit Vater Stefan Weiersmüller stehen letztmals hinter dem Tresen. Foto: Hans Zemp
Der Zanderverkauf auf der Schönegg endet. Die Söhne Maik (von links), Jannis und Sven zusammen mit Vater Stefan Weiersmüller stehen letztmals hinter dem Tresen. Foto: Hans Zemp

Familie Weiersmüller stellt diesen Betriebszweig ein

Die Zanderhaltung erlebte auf der Schönegg Höhen und Tiefen. Viele Faktoren, vor allem wirtschaftliche, waren dafür verantwortlich. Während beinahe zehn Jahren erhielten die Kunden prächtige Exemplare ...

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