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Keine Sorge um Grundversorgung im Fricktal

  12.05.2026 Leserbriefe

(zum Beitrag «Hausärzte schlagen Alarm», NFZ vom 16. April)

Der Aargau habe im gesamtschweizerischen Vergleich eine zu tiefe Hausärztedichte. Die Ärzte schlagen Alarm um Rezepte, wobei sie auch kein taugliches «Rezept» zur ...

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