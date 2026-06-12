Keine Lust auf Fussball? Prima!

Wenn andere das deutsche Eröffnungsspiel vor dem Fernseher verfolgen, gibt es am Sonntag, 14. Juni, um 19.30 Uhr, ein spezielles Live-Konzert in der Johanneskirche in Badisch Rheinfelden/ Minseln. Es spielen Bluegrass Spirit mit der Gastmusikerin Anja Clarissa Gilles an der Fiddle. Das ...

Wenn andere das deutsche Eröffnungsspiel vor dem Fernseher verfolgen, gibt es am Sonntag, 14. Juni, um 19.30 Uhr, ein spezielles Live-Konzert in der Johanneskirche in Badisch Rheinfelden/ Minseln. Es spielen Bluegrass Spirit mit der Gastmusikerin Anja Clarissa Gilles an der Fiddle. Das abwechslungsreiche Programm bietet eine Songauswahl aus schnellen Bluegrass-Songs, gefühlvollen Balladen und Folksongs sowie stimmbetonten Gospels. Durch die Geschichten der Songs wird das Publikum auf eine Reise durch die Vielfalt dieser Musik mitgenommen. Anja Clarissa Gilles bereichert das differenzierte Gitarrenspiel von Sten Kaiser, die rhythmusbetonte Mandoline von Markus Maier, die schnellen Banjoklängen von Hermann Merath und den vollen Ton des Kontrabasses von Armin Brand. Das Konzert steht in der Konzertreihe des Fördervereins Johanneskiche Minseln. Der Eintritt ist frei, um eine Hutspende wird gebeten. (mgt)