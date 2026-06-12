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Keine Lust auf Fussball? Prima!

  12.06.2026 Badisch Rheinfelden

Wenn andere das deutsche Eröffnungsspiel vor dem Fernseher verfolgen, gibt es am Sonntag, 14. Juni, um 19.30 Uhr, ein spezielles Live-Konzert in der Johanneskirche in Badisch Rheinfelden/ Minseln. Es spielen Bluegrass Spirit mit der Gastmusikerin Anja Clarissa Gilles an der Fiddle. Das ...

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