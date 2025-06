Als ehemalige Partnerin von Markus Zumbach weiss ich, dass bei ihm die Menschen und die Politik wichtig sind. Er setzt sich für die schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft ein. Seine Worte sind keine leeren Versprechungen. Markus Zumbach steht zu seinen Worten und setzt sie in ...

Als ehemalige Partnerin von Markus Zumbach weiss ich, dass bei ihm die Menschen und die Politik wichtig sind. Er setzt sich für die schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft ein. Seine Worte sind keine leeren Versprechungen. Markus Zumbach steht zu seinen Worten und setzt sie in die Tat um. Wenn ich in Kaiseraugst wohnen würde, hätte Markus Zumbach meine Stimme.

DONATELLA STEINER, RHEINFELDEN