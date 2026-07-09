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Keine Kunstwerke

  09.07.2026 Leserbriefe

Zur Diskussion um dem Kreiselschmuck.

Der Bürkligeist auf dem Kreisel Rheinfelden/Möhlin? Nicht ganz ausgeschlossen! Aber immerhin etwas, was schon längst fällig wäre: Weg mit den Hügeln auf den Kreiseln, dem Gestrüpp und ...

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