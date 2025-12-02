Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Keine Chance für Tempo 30

  02.12.2025 Kaisten
Tempo-30-Gegner sind dankbar für den klaren Entscheid in Kaisten. Foto: zVg
Tempo-30-Gegner sind dankbar für den klaren Entscheid in Kaisten. Foto: zVg

Referendumsabstimmung in Kaisten fällt deutlich aus

Das Kaister Stimmvolk hat die flächendeckende Einführung von Tempo 30 abgelehnt. Referendumsinitiant Oliver Strebel zeigte sich überrascht über das deutliche Resultat mit 612 Nein- gegenüber 498 ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote