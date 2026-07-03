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Kaum zu glauben …

  03.07.2026 Leserbriefe

Das «Pöstli» in Münchwilen soll abgerissen werden. Ein Gerücht, das sich wohl schon bald bewahrheiten wird. Ein wunderschönes, traditionsreiches Restaurant soll verschwinden ...

... Um Wohnungen und vielleicht einer Kaffeestube Platz zu machen. Damit geht weit mehr ...

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