Im aargauischen Fricktal wird eine neue Mittelschule aufgebaut. Notwendig wurde dieser Schritt aufgrund des demografischen Wachstums im Aargau und den benachbarten Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Heute besuchen rund 600 Fricktaler Schülerinnen und Schüler Mittelschulen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Dies wird ab Schuljahr 2025/26 nur noch beschränkt möglich sein, da auch diese Kantone wachsende Schülerinnen- und Schülerzahlen zu bewältigen haben.

Kantonsschule Stein startet mit breitem Angebot

Die Kantonsschule Stein startet im August 2025 in einem provisorischen Modulbau auf dem Areal der Schule Stein. Ihr Aufbau erfolgt einlaufend, das heisst jährlich starten vier Abteilungen im Gymnasium und deren zwei in der Fachmittelschule. Von Anfang an kann die Kantonsschule Stein ein vielfältiges schulisches Angebot anbieten: In der Fachmittelschule stehen die drei besonders nachgefragten Berufsfelder Pädagogik, Gesundheit/Naturwissenschaften sowie Soziale Arbeit zur Auswahl.

Das Gymnasium wird die drei Akzentfachgruppen Moderne Sprachen, MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie Geistes- und Sozialwissenschaften führen. Ausserdem ist es möglich, einen Immersionslehrgang in Englisch zu absolvieren.

Weitere Angebote dank Vereinbarung mit Basel-Stadt

Aus Kapazitätsgründen können noch nicht alle Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal an der neuen Kantonsschule in Stein beschult werden. Nebst den weiteren Aargauer Mittelschulen bleiben dank einer von den Regierungen Basel-Stadt und Aargau unterzeichneten Vereinbarung ausgewählte Angebote der basel-städtischen Mittelschulen für Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal zugänglich.

Diese Plätze für Aargauer Schülerinnen und Schüler sind limitiert. Der Zugang zu einem Gymnasium in Basel-Stadt kann nicht garantiert werden. Schülerinnen und Schüler, welche die Wirt-schaftsmittelschule (WMS) oder die Informatikmittelschule (IMS) absolvieren möchten, können diese an den jeweiligen Standorten in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt und Basel-Landschaft besuchen.

Anmeldung neu direkt über die Anmeldeplattform des Kantons Aargau

Alle Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal reichen ihre Anmeldungen neu jeweils im Januar über die Aargauer Plattform (www.ag.ch/mittelschulen) ein. Dies gilt auch, wenn sie ein Angebot in Basel-Stadt oder die Wirtschaftsmittelschule im Kanton Basel-Landschaft besuchen möchten.

Neubau öffnet seine Tore im Jahr 2029

Der Neubau der Kantonsschule Stein wird per Schuljahr 2029/30 eröffnet und Raum für 44 Abteilun-gen bieten. Somit werden ausreichend Raumkapazitäten zur Verfügung stehen, damit alle Schülerin-nen und Schüler aus dem Fricktal im Gymnasium und der Fachmittelschule beschult werden können. Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal, die zu diesem Zeitpunkt ihren Abschluss an einer Basler Mittelschule noch nicht erreicht haben, können ihre Ausbildung ohne Schulwechsel beenden.

Weitere Informationen online und vor Ort verfügbar

Die Schulen im Fricktal sind bereits über die Änderungen und neuen Prozesse informiert und können ihre Schülerinnen und Schüler beraten. Zusätzlich wird die Kantonsschule Stein am 18. und 19. Sep-tember 2024 abends zwei Informationsabende im Gemeindesaal Stein durchführen. Die beiden Ver-anstaltungen richten sich an Eltern sowie zukünftige Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Stein. (mgt)