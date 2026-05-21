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Kantersieg für den FC Eiken im Derby

  21.05.2026 Eiken, Sport

Am letzten Samstagabend fand das mit Spannung erwartete Fricktalerderby auf den Sportanlagen Netzi in Eiken statt. Dabei setzten sich die in der 4. Liga spielenden Gastgeber mit einem klaren 6:1-Sieg gegen den FC Laufenburg-Kaisten durch.

Beide Mannschaften spielen in dieser Saison ...

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