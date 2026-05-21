Kantersieg für den FC Eiken im Derby

Am letzten Samstagabend fand das mit Spannung erwartete Fricktalerderby auf den Sportanlagen Netzi in Eiken statt. Dabei setzten sich die in der 4. Liga spielenden Gastgeber mit einem klaren 6:1-Sieg gegen den FC Laufenburg-Kaisten durch.

Am letzten Samstagabend fand das mit Spannung erwartete Fricktalerderby auf den Sportanlagen Netzi in Eiken statt. Dabei setzten sich die in der 4. Liga spielenden Gastgeber mit einem klaren 6:1-Sieg gegen den FC Laufenburg-Kaisten durch.

Beide Mannschaften spielen in dieser Saison 2025/2026 eine sehr schwache Rolle. Die Gäste kämpfen immer noch gegen den Abstieg in die 5. Liga. Es sind noch zwei Runden zu spielen, und es erwarten sie sehr schwere Gegner mit Liestal und Lausen, die um den Aufstieg in die 3. Liga spielen. Der FC Eiken dagegen tummelt sich im Mittelfeld herum. Die Verantwortlichen des Heimteams werden sicherlich die nötigen Schritte einleiten, damit der FC Eiken in absehbarer Zeit wieder konkurrenzfähig wird.

Zum Spiel

Das Heimteam liess bei diesem Derby nichts anbrennen. Bereits nach 19. Minuten stand es durch zwei Tore von Lawrence Roskosch 2:0. Mit diesem Resultat gingen beide Mannschaften bei hervorragenden äusseren Bedingungen in die Teepause. In der 53. und 62. Minute war es Andrii Donchuk, der auf das 4:0 erhöhen konnte. Somit war dieses Derby frühzeitig entschieden.

In der 69. Minute war es Jérémie Würsch, der auf 5:0 erhöhen konnte. Nur gerade zwei Minuten später war es Silvan Saladin, der das Tor zum 6:0 bejubeln konnte. In der Nachspielzeit in der 92. Minute durften sich die Gäste durch ein Tor von Albin Bislimi über die Resultatkosmetik freuen. Mit diesem Kantersieg durfte der FC Eiken einen der höchsten Siege in der Derbygeschichte feiern. Über Pfingsten finden keine Meisterschaftsspiele statt.

Der FC Eiken bestreitet am Donnerstag, 28. Mai, ab 20 Uhr das Auswärtsspiel gegen den SV Sissach. Das letzte Meisterschaftsspiel in dieser Saison findet am Samstag, 6. Juni, gegen den AC Virtus Liestal statt. Spielbeginn auf den Sportanlagen Netzi in Eiken ist um 18 Uhr. Auf zahlreiche Unterstützung freuen sich die Verantwortlichen. (mgt)