Kampfwahl ums Gemeindepräsidium in Zeiningen

Rund eineinhalb Wochen vor den Gemeinderatswahlen in Zeiningen steigt ein zusätzlicher Kandidat ins Rennen. Mit dem parteilosen Andreas Geiss (Jahrgang 1974) sind es nun sieben Personen, die für einen der fünf Sitze kandidieren. Als Kandidierende bereits länger bekannt sind die bisherigen Gemeinderäte Gisela Taufer (Gemeindepräsidentin), Alexander Kohler (Vizepräsident), Ralf Wunderlin, Sandra Pfaffen und Melanie Sailer sowie «Herausforderer» Thomas Börlin. Andreas Geiss kandidiert ausserdem für das Amt als Gemeindepräsident, womit es auch dort zur Kampfwahl kommt. Bisher war Gisela Taufer, amtierende Gemeindepräsidentin, die einzige Kandidierende für das Amt. Die Wahlen sind am 28. September. (rw)