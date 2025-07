Kampf um begehrte Podestplätze

Vereinsmeisterschaft turnender Vereine Eiken Bei bestem Wetter führten die turnenden Vereine aus Eiken kürzlich die Vereinsmeisterschaft durch. 89 Teilnehmende kämpften in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen und Kategorien um die begehrten Podestplätze. Alle stellten ihr ...

Vereinsmeisterschaft turnender Vereine Eiken Bei bestem Wetter führten die turnenden Vereine aus Eiken kürzlich die Vereinsmeisterschaft durch. 89 Teilnehmende kämpften in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen und Kategorien um die begehrten Podestplätze. Alle stellten ihr Können unter Beweis und lieferten sich faire Wettkämpfe. Nach den Vereinswettkämpfen wurden der schnellste Eiker und die schnellste Eikerin durch einen Sprint ermittelt. Janis Villiger und Soe Kaufmann konnten sich diese Titel holen. Anschliessend wurde ein Hindernislauf mit altersdurchmischten Gruppen durchgeführt.

Im Anschluss an den turnerischen Teil fand das Rangverlesen statt. Alle Kinder, die teilgenommen hatten, erhielten ein kleines Geschenk, die Erst- bis Drittplatzierten erhielten zudem eine Medaille. Die Podestplätze der aktiven Turnerinnen und Turner wurden mit einer Flasche Wein belohnt.

Die turnenden Vereine beendeten den Abend in gemütlicher Runde in der Festwirtschaft.

Ein grosses Dankeschön geht an das OK, welches wie in jedem Jahr für einen reibungslosen Ablauf der Vereinsmeisterschaft gesorgt hat. Weiter bedanken wir uns bei den vielen freiwilligen Helfenden, ohne die dieser Anlass nicht durchgeführt werden könnte und natürlich auch bei unseren zahlreichen Gästen, welche die kleinen und grossen Teilnehmer angefeuert haben. (mgt)