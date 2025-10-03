KAISTER MINISTRANTEN REISTEN NACH RUST IN DEN EUROPA-PARK

17 Ministranten aus Kaisten wählten zusammen mit ihren vier Begleitpersonen dieses Jahr einen besonders guten Reisetag in den Europa-Park. Wunderbares Wetter und wenige Parkbesucher – die Kinder mussten an den beliebten Attraktionen kaum anstehen. Besonders die älteren Minis ...

17 Ministranten aus Kaisten wählten zusammen mit ihren vier Begleitpersonen dieses Jahr einen besonders guten Reisetag in den Europa-Park. Wunderbares Wetter und wenige Parkbesucher – die Kinder mussten an den beliebten Attraktionen kaum anstehen. Besonders die älteren Minis nutzten das aus und stürmten von Achterbahn zu Achterbahn. Die Begleitperson hatte jeweils Mühe, da mitzuhalten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurden die Gruppen neu durchmischt, sodass jedes Kind erneut gezielt seine Lieblingsbahnen besuchen konnte. Ob nass, rasant oder gemütlich – für jede und jeden war etwas dabei. Bis zum Parkschluss wurde der Tag voll ausgekostet – ein gelungener Ausflug, der sicher noch lange in Erinnerung bleibt. (mgt)