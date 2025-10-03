Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

KAISTER MINISTRANTEN REISTEN NACH RUST IN DEN EUROPA-PARK

  03.10.2025 Kaisten
Foto: zVg
Foto: zVg

17 Ministranten aus Kaisten wählten zusammen mit ihren vier Begleitpersonen dieses Jahr einen besonders guten Reisetag in den Europa-Park. Wunderbares Wetter und wenige Parkbesucher – die Kinder mussten an den beliebten Attraktionen kaum anstehen. Besonders die älteren Minis ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote