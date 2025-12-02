Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kaister Finanzlage lässt aufhorchen

  02.12.2025 Kaisten
Gemeindeammann Oliver Brem (links) verabschiedet Ratskollege Raphael Lemblé. Foto: Susanne Hörth
Gemeindeammann Oliver Brem (links) verabschiedet Ratskollege Raphael Lemblé. Foto: Susanne Hörth

Gemeinderat schliesst eine Steuerfusserhöhung in den nächsten Jahren nicht aus

Trotz Grossaufmarsch war es eine ruhige Versammlung in Kaisten. Verabschiedet wurde Gemeinderat Raphael Lemblé, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Amtsdauer ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote