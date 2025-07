Kaisten: Zwei SVP-Kandidaten für die Fiko

Die SVP Kaisten teilt mit, dass sie mit Doriano Moz und Christoph Staubli zwei Kandidaten für die Finanzkommission gewinnen konnte.

In der Finanzkommission von Kaisten werden zwei Sitze frei, da Rudolf Näf und Oliver Strebel entschieden haben, bei den Gesamterneuerungswahlen im September nicht mehr für die Wahl in die Finanzkommission anzutreten. «Wir danken ihnen von Herzen für ihren geleisteten Einsatz in dieser Kommission», schreibt die SVP und teilt weiter mit: «Mit Doriano Moz und Christoph Staubli haben wir zwei Kandidaten gewinnen können, welche besser nicht geeignet sein könnten für diese Kommission. Beide bestechen durch ihr jeweiliges Fachwissen ihre Kenntnisse der Gemeinde und ihre jeweils einzigartige Sicht auf die Dinge. Wir wünschen den beiden Kandidaten viel Erfolg bei der Wahl in die Finanzkommission.» (mgt)