Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kaisten: vier bisherige Ratsmitglieder und ein neuer Gemeinderat

  28.09.2025 Kaisten
Der Kaister Gemeinderat mit Willy Burkhalter, Manuela Merkofer, Oliver Brem, Stephan Wiestner und Thomas Hermann. Foto: Susanne Hörth
Der Kaister Gemeinderat mit Willy Burkhalter, Manuela Merkofer, Oliver Brem, Stephan Wiestner und Thomas Hermann. Foto: Susanne Hörth

Oliver Brem (parteilos, wiedergewählt mit 855 Stimmen), Willy Burkhalter (SP, 733 Stimmen), Stephan Wiestner (parteilos, 650 Stimmen) und Manuela Merkofer (parteilos, 815 Stimmen) sind die vier bisherigen und auch künftigen Mitglieder des Kaister Gemeinderates. Alle vier haben ihre Wiederwahl für die Amtsperiode 2026/2029 deutlich geschafft. Der fünfte und neue im Bunde, ist Thomas Hermann (parteilos). «Ich freue mich riesig, für unsere Gemeinde im Einsatz sein zu dürfen», sagte er am Sonntagnachmittag zur NFZ. Den Namen Thomas Hermann haben 614 Stimmberechtigte auf den Wahlzettel geschrieben. Damit übertraf er das absolute Mehr von 417 Stimmen deutlich. Zwar hat auch Robert Augat dieses Mehr überschritten, dennoch reichte es dem Gemeinderatskandidaten mit 423 Stimmen nicht für den Einzug in das Kaister Ratsgremium.

Mit 819 Stimmen wurde Oliver Brem als Gemeindeammann und mit 639 Stimmen Willy Burkhalter als Vizeammann in ihren Ämtern für die nächste Legislatur bestätigt. (sh)

 

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote