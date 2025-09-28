Kaisten: vier bisherige Ratsmitglieder und ein neuer Gemeinderat

Oliver Brem (parteilos, wiedergewählt mit 855 Stimmen), Willy Burkhalter (SP, 733 Stimmen), Stephan Wiestner (parteilos, 650 Stimmen) und Manuela Merkofer (parteilos, 815 Stimmen) sind die vier bisherigen und auch künftigen Mitglieder des Kaister Gemeinderates. Alle vier haben ihre Wiederwahl für die Amtsperiode 2026/2029 deutlich geschafft. Der fünfte und neue im Bunde, ist Thomas Hermann (parteilos). «Ich freue mich riesig, für unsere Gemeinde im Einsatz sein zu dürfen», sagte er am Sonntagnachmittag zur NFZ. Den Namen Thomas Hermann haben 614 Stimmberechtigte auf den Wahlzettel geschrieben. Damit übertraf er das absolute Mehr von 417 Stimmen deutlich. Zwar hat auch Robert Augat dieses Mehr überschritten, dennoch reichte es dem Gemeinderatskandidaten mit 423 Stimmen nicht für den Einzug in das Kaister Ratsgremium.

Mit 819 Stimmen wurde Oliver Brem als Gemeindeammann und mit 639 Stimmen Willy Burkhalter als Vizeammann in ihren Ämtern für die nächste Legislatur bestätigt. (sh)