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Kaisten schiesst sich an die Spitze

  19.06.2026 Kaisten
Die Festplatzsieger des Feldschiessens (von links): Alexander Buttazzo (3. Rang Gewehr 300m), Jelena Schär (Beste Jungschützin), Franziska Birri (Beste Dame), Joel Häfeli (3. Rang 25m Pistole), Aaron Schmid (Bester Junior), John Warpelin (Festplatzsieger 300m und 25m), David Seitenaden (2. Rang 25m Pistole). Foto: zVg
Die Festplatzsieger des Feldschiessens (von links): Alexander Buttazzo (3. Rang Gewehr 300m), Jelena Schär (Beste Jungschützin), Franziska Birri (Beste Dame), Joel Häfeli (3. Rang 25m Pistole), Aaron Schmid (Bester Junior), John Warpelin (Festplatzsieger 300m und 25m), David Seitenaden (2. Rang 25m Pistole). Foto: zVg

Das Feldschiessen 2026 wurde für die Feldschützengesellschaft Kaisten zu einem Volltreffer. 312 Schützinnen und Schützen traten für Kaisten an – so viele wie bei keiner anderen Sektion in der Aargauer Vereinsrangliste 300 m. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wie ...

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