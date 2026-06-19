Kaisten schiesst sich an die Spitze

Das Feldschiessen 2026 wurde für die Feldschützengesellschaft Kaisten zu einem Volltreffer. 312 Schützinnen und Schützen traten für Kaisten an – so viele wie bei keiner anderen Sektion in der Aargauer Vereinsrangliste 300 m. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wie ...

Das Feldschiessen 2026 wurde für die Feldschützengesellschaft Kaisten zu einem Volltreffer. 312 Schützinnen und Schützen traten für Kaisten an – so viele wie bei keiner anderen Sektion in der Aargauer Vereinsrangliste 300 m. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wie aussergewöhnlich diese Zahl ist: 2025 waren es noch 191 Teilnehmende. Nun sind es 121 mehr – ein Wachstum von rund 63 Prozent. Kaisten hat damit eindrücklich bewiesen, dass das Feldschiessen lebt. Nicht nur als sportlicher Wettkampf, sondern als Anlass, der Menschen aus dem Dorf und der Region zusammenbringt. Besonders erfreulich ist der starke Nachwuchsanteil. 58 Teilnehmende waren unter 21 Jahre alt. Das zeigt, dass der Schiesssport auch junge Menschen erreicht und das Feldschiessen einen offenen, niederschwelligen Zugang bietet.

Dazu kamen 83 Kränze und 100 Karten – ein starkes Zeichen für die sportliche Breite.

Auf der Schiessanlage standen nicht nur erfahrene Schützinnen und Schützen. Auch Gelegenheitsund Neuschützen nutzten die Gelegenheit, mitzumachen und das Feldschiessen zu erleben. Genau darin liegt die Stärke dieses Anlasses: Er verbindet Sport, Tradition, Begegnung und Gemeinschaft.

Ein wichtiger Teil des Erfolgs war auch die Zusammenarbeit mit den Stadtschützen Laufenburg. Während in Kaisten auf 300 m geschossen wurde, war auch das 25-m-Pistolen-Feldschiessen in Laufenburg sehr gut besucht. Gemeinsam entstand ein Anlass mit starker regionaler Ausstrahlung. Ein besonderer Dank gilt zudem den Talschützen Sulz für die gute Zusammenarbeit. (mgt)