Kaisten in weihnachtlichem Glanz

Vergangene Woche hat der Verschönerungsverein Kaisten die von der Forstverwaltung aufgestellten Tannen in Kaisten und Ittenthal mit Lichtern versehen. Nach dem grossen Schneefall in der Woche zuvor, konnten diese Arbeiten bei trockenem und strahlendem Wetter ausgeführt werden.

20 Helferinnen und Helfer versammelten sich beim Gemeindehaus. Das waren so viele wie noch nie und zeigt, dass sich der Verschönerungsverein bezüglich Mitglieder keine Sorgen zu machen braucht. Interessierte sind nach wie vor herzlich willkommen. Nach der Begrüssung durch Präsident Andy Bisig und dem Verantwortlichen für die Beleuchtung, Roland Zaugg, machten sich die eingespielten Teams an die Arbeit. Für die grossen Tannen bei der alten Trotte, beim Eichhörnlibrunnen sowie beim Gemeindehaus kam wie jedes Jahr ein Skyworker zum Einsatz. Diese Tannen wurden zum zweiten Mal mit einem Stern versehen, was die weihnächtliche Stimmung im Dorf noch zusätzlich zur Geltung bringt. Nach getaner Arbeit wurde den Helfenden ein Imbiss offeriert.

Der Verschönerungsverein hofft, dass den Bäumen und der Beleuchtung Sorge getragen wird. (mgt)