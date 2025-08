Kaisten: In Bachbett gelandet

Ein junger Automobilist kam am Samstagnachmittag oberhalb von Kaisten von der Strasse ab. Der Wagen stürzte metertief in ein Bachbett. Der Lenker kam unverletzt davon.



Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag, 2. August 2025, kurz nach 17 Uhr auf der Kaistenbergstrasse oberhalb von Kaisten. Von Frick kommend fuhr der 20-jährige Lenker eines Seat abwärts in Richtung Dorf. In einer Kurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die steile Böschung hinab. Schliesslich landete der Seat etliche Meter unterhalb der Strasse im dortigen Bachbett.

Der 20-Jährige konnte den Wagen selbstständig verlassen. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Wie sich zeigte, war er unverletzt geblieben.

Die Bergung des demolierten Wagens gestaltete sich als aufwendig und dauerte bis gegen 20 Uhr. Die Strasse war bis dahin einstreifig befahrbar.

Weshalb der Neulenker die Kontrolle über das Auto verloren hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.