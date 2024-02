Kaisten: Illegale Entsorgung

Auf einem Feld ausgangs Oberkaisten wurden vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei ausgediente Elektrogeräte deponiert.

Am Samstag, 24. Februar 2024, ging kurz vor Mittag die Meldung bei der kantonalen Notrufzentrale ein, dass es in Kaisten zu einer illegalen Entsorgung gekommen sei. Die aufgebotene Patrouille der Polizei Oberes Fricktal konnte ausgangs Oberkaisten einen Kühl- und einen Tiefkühlschrank feststellen, welche dort deponiert wurden.

Die bislang unbekannte Täterschaft dürfte die beiden ausgedienten Elektrogeräte vermutlich in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2024 mit einem Fahrzeug zum späteren Fundort gefahren und dort illegal deponiert haben. Der Fundort liegt kurz nach dem Dorfausgang im Bereich Oberkaisten, an der Ortsverbindungsstrasse von Kaisten in Richtung Sulz, auf der Höhe eines Holzschopfes. Die beiden Geräte sind mit auffälligen Aufklebern versehen. "Wer Hinweise bezüglich der Herkunft der beiden Elektrogeräte machen kann oder wer am späteren Fundort verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter Tel. 062 865 11 33 bei der Polizei Oberes Fricktal zu melden."

Das Bauamt Kaisten ist für die fachgerechte Entsorgung der beiden Elektrogeräte besorgt. "Ausgediente Elektrogeräte können bei allen Verkaufs- und Entsorgungsstellen gratis abgegeben werden, was diese illegale Entsorgung noch unverständlicher macht", heisst es in der Mitteilung der Polizei Oberes Fricktal. (mgt)