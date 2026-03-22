Vier Verletzte bei Frontalkollision in Kaisten

Am späten Samstagnachmittag geriet ein Automobilist auf der Ausserortsstrecke zwischen Kaisten und Laufenburg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon mittelschwer. Die Polizei sucht Augenzeugen.



Der Unfall ereignete sich am Samstag, 21. März, kurz nach 17 Uhr auf der Ausserortsstrecke Unterhalden in Kaisten. Ein 21-jähriger Automobilist war in Richtung Laufenburg unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Der 21-jährige Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der 59-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos und seine 49-jährige Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen. Ambulanzen brachten sie ins Spital.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Verkehrsregelung standen die Feuerwehren Kaisten und Laufenburg im Einsatz. Die Strasse blieb für mehrere Stunden gesperrt, weshalb die Buslinie 144 zwischen Laufenburg und Kaisten umgeleitet werden musste.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Dem 21-jährigen Automobilisten aus den Vereinigten Staaten wurde der heimatliche Führerausweis vorläufig aberkannt. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88 / mobilepolizei@kapo.ag.ch) sucht Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.