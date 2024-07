Kaisten bebt

Nach einem langen, nicht immer für alle einfachen, anstrengenden Schuljahr verabschiedeten sich die 229 Kinder von Primarschule und Kindergarten Kaisten in die verdienten Sommerferien.

Mit der Schlagzeile «Kaistens Erde bebt» fand die Schulschlussfeier in Kaisten gleich einen stimmungsvollen Anfang in eine musikalische Feier. Unter der Leitung von Perkussionslehrer Roland Hasler rissen die Kinder das Publikum mit in ihre Ferienstimmung und interessante Nachrichten. Die Kindergartenkinder im Rittergewand traten kämpferisch auf und spielten sich, stimmig begleitet am Klavier von der Kindergartenlehrperson Lyssandra Gallidoro, mit viel Engagement in der Gruppe in die Herzen des Publikums. Friedensaktivisten, Sänger, Tänzer, Stakker, Artistikkünstler, Clowns und vieles mehr machten den Abend unterhaltsam und abwechslungsreich. Wie es sich gehört, wurden die 6.-Klässler zum Schluss von ihrer Lehrerin Monika Lilik Hasler mit etwas Wehmut und vielen guten Wünschen verabschiedet. Die 21 Buben und Mädchen liessen auf dem Pausenplatz Ballone mit ihren Wünschen für die Zukunft steigen. Nach den Ferien werden sie die Oberstufe in Laufenburg besuchen. Zum Abschluss sorgte der Verein «Schule und Eltern im Gespräch» für einen Apéro, dabei konnten die zahlreichen Besucher noch ein paar Worte austauschen. (hau/)