Kaiseraugst: Shuttlebus musste Vollbremsung einleiten

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 25. August, kurz vor 17.30 Uhr, in Kaiseraugst. Ein 38-jähriger Buschauffeur war von der Venusstrasse in Richtung Hirsrütiweg unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes Im Liner rannte ein unbekanntes Kind knapp vor dem Bus über die Strasse. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Chauffeur eine Vollbremsung ein. Dabei verletzten sich zwei Passagiere leicht.

Die Kantonspolizei Aargau sucht nun ein etwa 3- bis 5-jähriges Kind, das gegen 17.25 Uhr im Bereich des Sportplatzes Im Liner/Schrebergärten die Strasse überquert hat und danach von seinem Vater abgeholt worden sein soll.

Personen, welche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt der Mobilen Polizei, Telefon 062 886 88 88, in Verbindung zu setzen. (mgt)