Kaiseraugst: Kind nach Kollision verletzt

Am Samstag erfasste eine Automobilistin in Kaiseraugst ein Kind auf dem Fussgängerstreifen. Dieses wurde dabei verletzt. Der 72-jährigen Automobilistin wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorläufig abgenommen.



Der Unfall ereignete sich am Samstag, 30. August 2025, gegen 15.30 Uhr auf der Giebenacherstrasse in Kaiseraugst. Eine 72-jährige Automobilistin übersah dabei eine 11-Jährige auf dem Fussgängerstreifen und erfasste diese.

Polizei und Rettungsdienst fanden die Fussgängerin ansprechbar vor. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Automobilistin blieb unverletzt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 72-jährigen Automobilistin wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorläufig abgenommen.