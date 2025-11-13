Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kaiseraugst erhofft sich Einnahmen von bis zu 16 Millionen Franken

  13.11.2025 Wirtschaft
Auf dem Aurica-Areal sollen drei Hochhäuser mit einer Höhe von bis zu 60 Metern möglich sein. Der Gemeinderat mit Gemeindepräsident Jean Frey steht hinter dem Projekt. Foto: Valentin Zumsteg
Auf dem Aurica-Areal sollen drei Hochhäuser mit einer Höhe von bis zu 60 Metern möglich sein. Der Gemeinderat mit Gemeindepräsident Jean Frey steht hinter dem Projekt. Foto: Valentin Zumsteg

Geben die Kaiseraugster Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung grünes Licht, dann darf auf dem Aurica-Areal künftig höher gebaut werden. Für die Gemeinde könnte dies Einnahmen von bis zu 16 Millionen Franken bringen.

Valentin ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote