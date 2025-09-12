Kaiseraugst: Dario Roth in den Gemeinderat

Die meisten Mitglieder von Gemeinderäten im Kanton Aargau sind über 50 Jahre alt. Damit im Kaiseraugster Gemeinderat auch die nächste Generation mitreden kann, portiert die FDP Kaiseraugst den 30 Jahre alten Dario Roth als Nachfolger von Hanspeter Meyer, der nicht mehr kandidiert. Dario Roth bringt wichtige Eigenschaften mit, die es in einer Kollegialbehörde braucht: er ist ein Teamplayer, ist empathisch und kompromissfähig. Trotz seinen jungen Jahren hat er an seinem früheren Wohnort in Port bei Biel politische Erfahrung in der Bau- und Schulkommission gesammelt. Er kann auf Menschen zugehen und gemeinsam Lösungen für grosse und kleine Probleme finden. Zudem hat er als Offizier in der Schweizer Armee gelernt, was Führen heisst. Welche Anforderungen die kommenden Jahre bringen werden, ist aufgrund der aktuellen internationalen Lage unklar. Dario Roth bringt die Fähigkeiten mit, die es braucht, um für den Industrie-Standort Kaiseraugst gute Lösungen zu finden. Deshalb: Geben Sie am 28. September Ihre Stimme Dario Roth als Gemeinderat.

STÉPHANIE MÖRIKOFER-ZWEZ, KAISERAUGST