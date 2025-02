Kaiseraugst: Brand auf Balkon

Am Samstagabend brannte es auf einem Balkon an der Liebrütistrasse in Kaiseraugst. Das Feuer konnte durch die Bewohnerin selbst gelöscht werden. Mehrere Personen wurden durch die Sanität mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung überprüft. Es musste sich jedoch niemand in Spitalpflege begeben. Am Balkon und der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden Beim Feuerwehrnotruf ging am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, ein Alarm eines Brandmelders ein. Umgehend wurde die Feuerwehr Raurica aufgeboten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt hatte. Die Bewohnerin konnte den Brand selbständig löschen. Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden die Bewohnerin sowie zwei weitere Personen durch die Sanität vor Ort begutachtet. Eine Spitaleinweisung war jedoch nicht notwendig. Am Balkon sowie der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Spezialisten der Kantonspolizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen, zwecks Klärung der genauen Brandursache. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte eine Unachtsamkeit im Zusammenhang mit einer Kerze zum Brand geführt haben.