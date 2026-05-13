Kaiseraugst/A3: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Im dichten Berufsverkehr fuhr ein Motorradfahrer am frühen Dienstagabend auf der A3 auf einen Lieferwagen auf. Er erlitt mittelschwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 12. Mai 2026, kurz nach 17.30 Uhr, auf der A3 bei Kaiseraugst. In Richtung Zürich war der Lenker einer Triumph auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs. Dort hatte sich im dichten Verkehr eine stockende Kolonne gebildet, was einen vorausfahrenden Lieferwagen zum Abbremsen zwang. In der Folge prallte der Motorradfahrer ins Heck des Lieferwagens und stürzte schwer.

Eine Ambulanz brachte den 45-Jährigen nach Basel ins Spital. Nach ersten Angaben werden seine Verletzungen als mittelschwer bezeichnet. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Lieferwagen wurde leichter beschädigt. Durch den Unfall wurden die beiden Überholstreifen blockiert. Der Verkehr konnte die Unfallstelle auf dem Normalstreifen passieren. Dennoch bildete sich im Berufsverkehr Rückstau.

