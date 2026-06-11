Kabarett mit Stefan Waghubinger

Mit seinem aktuellen Programm «Versunkene Sätze» gastiert heute Donnerstag , 11. Juni, 20 Uhr, Satiriker und Kabarettist Stefan Waghubinger bei Kabarett im Bürgersaal in Badisch Rheinfelden. Darin greift er gemäss seinem Motto «österreichisches ...

Mit seinem aktuellen Programm «Versunkene Sätze» gastiert heute Donnerstag , 11. Juni, 20 Uhr, Satiriker und Kabarettist Stefan Waghubinger bei Kabarett im Bürgersaal in Badisch Rheinfelden. Darin greift er gemäss seinem Motto «österreichisches Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit» viele seiner beliebten Geschichten aus den letzten 15 Jahren gezielt nochmal auf und wechselt versiert zwischen beliebten Pointen und neuen Fundstücken aus dem Künstleralltag. (mgt)