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Kabarett mit Stefan Waghubinger

  11.06.2026 Badisch Rheinfelden

Mit seinem aktuellen Programm «Versunkene Sätze» gastiert heute Donnerstag , 11. Juni, 20 Uhr, Satiriker und Kabarettist Stefan Waghubinger bei Kabarett im Bürgersaal in Badisch Rheinfelden. Darin greift er gemäss seinem Motto «österreichisches ...

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