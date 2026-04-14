Kabarett mit Henning Ruwe und Martin Valenske

Das Duo Henning Ruwe und Martin Valenske präsentiert am Donnerstag, 16. April, um 20 Uhr, im Bürgersaal von Badisch Rheinfelden ihr brandaktuelles, bissiges Kabarettprogramm «Dumm gelaufen – Satire für politisch inkorrekte Zeiten». Die beiden Kabarettisten nehmen mit einer Mischung aus modernem Stand-Up und klassischer Politsatire das aktuelle Weltgeschehen aufs Korn. In ihrem Programm begeistern sie das Publikum mit einer ganz eigenen Sicht auf die Welt: pointiert, bissig und sehr witzig. Frei nach dem Motto «Satire muss endlich wieder absurder werden als die Wirklichkeit!». Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. (mgt)