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Kabarett mit Henning Ruwe und Martin Valenske

  14.04.2026 Badisch Rheinfelden
Henning Ruwe (links) und Martin Valenske. Foto: zVg
Henning Ruwe (links) und Martin Valenske. Foto: zVg

Das Duo Henning Ruwe und Martin Valenske präsentiert am Donnerstag, 16. April, um 20 Uhr, im Bürgersaal von Badisch Rheinfelden ihr brandaktuelles, bissiges Kabarettprogramm «Dumm gelaufen – Satire für politisch inkorrekte Zeiten». Die beiden Kabarettisten nehmen ...

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