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Kabarett mit Gayle Tufts

  05.05.2026 Badisch Rheinfelden
Sängerin Gayle Tufts. Foto: zVg
Sängerin Gayle Tufts. Foto: zVg

Mit ihrem aktuellen Programm «Please don`t stop the music» gastiert am Donnerstag, 7. Mai, 20 Uhr, die deutschamerikanische Entertainerin und Sängerin Gayle Tufts bei Kabarett im Bürgersaal in Badisch Rheinfelden. Stimmgewaltiger denn je erzählt und singt sie dabei ...

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