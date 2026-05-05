Kabarett mit Gayle Tufts

Mit ihrem aktuellen Programm «Please don`t stop the music» gastiert am Donnerstag, 7. Mai, 20 Uhr, die deutschamerikanische Entertainerin und Sängerin Gayle Tufts bei Kabarett im Bürgersaal in Badisch Rheinfelden. Stimmgewaltiger denn je erzählt und singt sie dabei «brand new Geschichten». Ihre unverwechselbare Erfindung – das Dinglish, ein poetischer und pointierter Mix aus Deutsch und Englisch – schlägt dabei den Bogen von Brockton über Buffalo, Broadway und Bielefeld nach Berlin. Charmant und humorvoll, mit Selbstironie und Stärke, schrägen Sichtweisen und Hintersinn erzählt sie von sieben Nächten, die ihr Leben verändert haben. Gleichzeitig rockt sie die wichtigen Themen im Hier und Heute. Gayle Tufts war die erste Frau im legendären Quatsch Comedy Club – und wurde dafür von Pro7 als Quatsch-Legende geehrt. Sie produziert seit über 25 Jahren ihre eigenen Bühnenshows und ist im Fernsehen ein gern gesehener Gast in allen Formaten. (mgt)