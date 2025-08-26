Jung, frisch, dynamisch

Zu den Gemeinderatswahlen in Kaiseraugst vom 28. September.

Bodenständig, vielseitig, kompromissfähig und ein absoluter Teamplayer, so habe ich Dario Roth in der Zusammenarbeit erlebt. Er denkt vorausschauend, argumentiert logisch und schafft es so, Menschen für wichtige Themen zu begeistern und zu gewinnen. Obwohl erst 30-jährig, hat Dario Roth bereits einen reichen Erfahrungsschatz auf den unterschiedlichsten Ebenen u.a. in der früheren Wohngemeinde aus der Bau- und Schulkommission, als Offizier in der Schweizer Armee und als Co-Präsident eines gemeinnützigen Verbandes. Dario Roth weiss, was es heisst, die Ärmel hochzukrempeln und Dinge umzusetzen. Dario Roth arbeitet als IT- Spezialist in einem globalen Unternehmen, welches Mitarbeitende in öffentlichen, politischen Ämtern unterstützt. Dario Roth kann ich zur Wahl in den Gemeinderat von Kaiseraugst am 28. September wärmstens empfehlen. Frischer Wind im Gemeinderat Kaiseraugst ist in der aktuell angespannten Situation wünschenswert.

ROLF BAUMGARTNER, KAISERAUGST