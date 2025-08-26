Immobilien
Jung, frisch, dynamisch

  26.08.2025 Leserbriefe

Zu den Gemeinderatswahlen in Kaiseraugst vom 28. September.
Bodenständig, vielseitig, kompromissfähig und ein absoluter Teamplayer, so habe ich Dario Roth in der Zusammenarbeit erlebt. Er denkt vorausschauend, argumentiert logisch und schafft es so, ...

