Jung, engagiert, kompetent

Cedric Meyer kandidiert für die Gschäftsprüfungs- und Finanzkommission in Rheinfelden. Er steht am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits viel Erfahrung und Kompetenzen gesammelt. Engagiert in Kommissionen, im Sport, in der Politik, beruflich als Sekretär der GPFK Luzern tätig, bringt er die Energie, die Kompetenzen, aber auch die Ressourcen mit, die es für dieses wichtige Amt braucht. Vor allem aber kennt Cedric Meyer von seinen bisherigen Tätigkeiten auch die Wichtigkeit der GPFK für unsere Stadt und wird seine Arbeit mit der Ernsthaftigkeit angehen, die dieses Amt erfordert. Ich wähle ihn mit Überzeugung in die GPFK.

PHILIPP SPANIOL, RHEINFELDEN