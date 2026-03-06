Immobilien
Julia Zieschang stellt «Königsblau» vor

  06.03.2026 Badisch Rheinfelden

Am Freitag, 13. März, um 19 Uhr, lädt die Stadtbibliothek in Badisch Rheinfelden zu einer besonderen Autorinnenbegegnung ein. Julia Zieschang, bekannte Autorin von Jugend- und Liebesromanen sowie Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts «Bücher & Sonntage», ...

