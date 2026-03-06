Julia Zieschang stellt «Königsblau» vor

Am Freitag, 13. März, um 19 Uhr, lädt die Stadtbibliothek in Badisch Rheinfelden zu einer besonderen Autorinnenbegegnung ein. Julia Zieschang, bekannte Autorin von Jugend- und Liebesromanen sowie Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts «Bücher & Sonntage», präsentiert ihr neuestes Werk «Königsblau» im Lesesaal der Bibliothek. In «Königsblau» entführt Zieschang ihre Leserinnen und Leser in eine düstere Märchenadaption des Blaubart-Motivs: Eine geheimnisvolle Festung, ein König mit dunkler Vergangenheit und ein verbotener Schlüssel, der nie benutzt werden darf, bilden den Rahmen für eine spannende Geschichte voller Intrigen und Geheimnisse. Die Protagonistin Rosalie wird zur Auserwählten des Königs. Keine ihrer Vorgängerinnen ist je zurückgekehrt. Schon bald findet sich Rosalie hinter den unüberwindbaren Mauern der düsteren Festung wieder, in der finstere Geheimnisse auf sie lauern. Sie ist fest entschlossen, das Schicksal ihrer Vorgängerinnen zu erfahren und dieser unheilvollen Ehe zu entkommen. Julia Zieschang lebt in Rheinfelden und begeistert durch ihre Liebe zum Detail. (mgt)